Оливер Оукс: Команда переживает критический момент

В Alpine продолжают анализировать состояние своего проекта в Формуле 1, и это затрагивает не только моторостроительное подразделение в Вири, которому, вероятно, уготована незавидная судьба, но и саму базу команды в Энстоуне.

«Вероятно, сейчас команда и вся компания переживают самый критический момент, который определит дальнейшее развитие на несколько следующих лет, – приводит издание The Race слова Оливера Оукса, нового руководителя Alpine F1. – За предстоящие шесть месяцев мы должны найти правильный баланс, правильно расставить приоритеты.

Безусловно, сейчас есть ряд чувствительных тем, о которых много говорят, но думаю, что почти не слышно разговоров о том, что мы планируем делать с Энстоуном.

В Вири идёт процесс детального анализа всего моторостроительного проекта, но то же самое происходит в Энстоуне. Фактически мы должны выяснить, в чём мы хороши, а что необходимо улучшить, но также понять, какие изменения нужно произвести, чтобы сделать шаг вперёд, тем более что не за горами 2026 год.

У меня уже было какое-то время, чтобы оказать влияние на выбор направления, в котором мы будем двигаться, а также постараться смягчить последствия тех решений, которые принимались летом 2023-го и привели к проблемам, проявившимся в начале этого года.

Команда не забыла, как строить хорошие гоночные машины и как выступать в гонках, ведь она занималась этим при любых сменах регламента и добивалась впечатляющих успехов.

Но сейчас я намерен начать с чистого листа: надо понять, на каком уровне мы находимся, что делаем правильно, а что – нет? Надо докопаться до причин проблем – не бывает, чтобы всё произошло по вине какого-то одного человека, из-за какой-то одной ошибки. На ситуацию всегда влияет множество факторов…»

В 2022 году заводская команда концерна Renault заняла 4-е место в Кубке конструкторов, в прошлом году была уже 6-й, а после провального старта этого сезона находится только на 8-й строчке.

Сложно прогнозировать, к каким выводам в итоге придёт руководство Alpine F1 в лице Оукса и Флавио Бриаторе, но слухи о возможной продаже команды периодически появляются вновь. Вероятно, так будет до тех пор, пока не наступит некий период стабильности, однако неясно, когда это может произойти, и, самое главное, как это понимает новый менеджмент.

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