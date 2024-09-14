Монастир. Шрамкова отыграла матчбол в противостоянии с Соррибес Тормо и впервые вышла в 1/2 финала

Результаты четвертьфинальных матчей на турнире WTA 250 в Тунисе

Монастир, Тунис • 9-15 сентября • хард • $267,082

Действующая чемпионка: Элизе Мертенс (Бельгия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Ева Лис (Германия) – Зейнеп Сёнмез (Турция, Q) 7:5, 6:3

Сонэй Картэл (Великобритания, Q) – Юлия Стародубцева (Украина, Q) 7:6(4), 6:2

Лучия Брондзетти (Италия, 7) – Антония Ружич (Хорватия, Q) 6:2, 6:1

Ребекка Шрамкова (Словакия) – Сара Соррибес Тормо (Испания) 1:6, 7:6(5), 7:5

Ева Лис третий раз в карьере сыграет в полуфинале турнира WTA и попробует впервые выйти в финал. Соперницей немки будет дебютантка этой стадии соревнований Сонэй Картэл. В 2022 году Лис уступила британке в четвертьфинале турнира ITF W25 в Бирмингеме.

Ребекка Шрамкова с третьей попытки смогла выйти в свой первый полуфинал на уровне WTA-тура. В решающем сете матча против Соррибес Тормо словачка вела со счётом 3:0, однако после этого проиграла пять геймов подряд, а в девятом гейме отыграла один матчбол. За место в финале Шрамкова поспорит с Лучией Брондзетти, для которой это будет уже пятый полуфинал.

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