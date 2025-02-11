Доха. Киченок и Фернандес потерпели разгромное поражение от восьмых сеяных

Украинско-канадская пара завершила выступление WTA 1000 в Катаре



Доха, Катар • 5-15 февраля • хард • $3,654,963

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Надежда Киченок/Лейла Фернандес (Украина/Канада) – Эйша Мухаммед/Деми Схюрс (США/Нидерланды, 8) 2:6, 1:6

Киченок и Фернандес проиграли третий из пяти сыгранных матчей в этом сезоне. В сегодняшнем противостоянии теннисистки не реализовали ни одного из десяти брейк-поинтов и проиграли пять геймов на собственных подачах.

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