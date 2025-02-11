Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Беринчик

В ночь с 14 на 15 февраля в американском Нью-Йорке состоится титульный поединок в легком весе.

На ринг выйдут чемпион мира по версии WBO Денис Беринчик (19–0, 9 КО) из Украины и претендент Кейшон Дэвис (12–0, 8 КО) из США.

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На кону будет стоять титул WBO, который Беринчик выиграл в мае 2024 года в бою против мексиканца Эмануэля Наваррете.

Зато Дэвис предыдущий бой провел в ноябре 2024 года, когда во 2-м раунде отправил в нокаут Густаво Лемоса из Аргентины

Денис Беринчик – Кейшон Дэвис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию поединка проводит видеосервис MEGOGO, начиная с 15 февраля 03:00

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