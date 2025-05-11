Боб АРУМ: «Это трагедия для бокса. Абсолютный позор»

Getty Images/Global Images Ukraine. Боб Арум

В ночь со 2 на 3 мая в Нью-Йорке, США, состоялся большой турнир, на котором в ринг вернулся американец Девин Хейни (32-0, 15 КО). Его оппонентом стал Хосе Карлос Рамирес (29-3, 18 КО), который рассматривался как человек, который может потенциально создать проблемы для фаворита. Однако на деле не смог – Девин победил решением судей.

О поединке высказался известный американский промоутер компании Top Rank Боб Арум.

«Девин Хейни – классный боксер. Но вы видели его бой с Рамиресом? Это был абсолютный позор! Стыдно за них. Это не хорошо для бокса, это просто трагедия», – сказал Арум.

sport.ua