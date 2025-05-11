Сафнауэр о «факторе Макса» и преимуществе McLaren

Позади четверть сезона, и у Макса Ферстаппена сейчас уже второй напарник: первые две гонки за Red Bull Racing провёл Лиам Лоусон, а начиная с Гран При Японии вторую машину команды пилотирует Юки Цунода.

Но если на счету четырёхкратного чемпиона мира, занимающего 3-ю строчку личного зачёта, 99 очков, то Лоусону до сих пор не удаётся ничего заработать, а на счету Цуноды 9 очков, три из которых он добыл ещё за рулём машины Racing Bulls.

По мнению Отмара Сафнауэра, столь существенная разница между Ферстаппеном и его напарниками объясняется особым «фактором Макса».

Машина RB21 отличается очень узким диапазоном настроек, и только голландцу удаётся её по-настоящему эффективно укрощать, хотя пока в 2025 году он одержал только одну победу и всё больше отстаёт от гонщиков McLaren, занимающих две первые строчки личного зачёта.

Сафнауэр, в прошлом руководивший такими командами, как Force India/Racing Point, Aston Martin и Alpine, принимая участие в подкасте RacingNews365, сказал: «Я не располагаю данными телеметрии, к которым раньше у меня был доступ, и о том, что происходит, могу судить только с позиции стороннего наблюдателя.

С моей точки зрения, Юки – очень способный гонщик и пилотирует точно такую же машину, как и Макс. Но если один из гонщиков Red Bull Racing выигрывает поул, а второй показывает в квалификации 10-й результат, проигрывая порядка семи десятых, то в этой ситуации нужно говорить о действии особого «фактора Макса».

Посмотрите на McLaren: у них сейчас лучшая машина, и результаты их гонщиков в квалификации отличаются всего на одну десятую – это тоже о чём-то говорит».

В гонках преимущество McLaren в этом сезоне проявляется ещё более явно, чем в квалификациях, в том числе поэтому Оскар Пиастри и Ландо Норрис одержали пять побед на шести состоявшихся этапах.

«В чём McLaren действительно превосходит всех, так это в темпе на длинных сериях кругов, – продолжил Сафнауэр. – Здесь их преимущество ещё более явное, чем на одном быстром круге. Это может быть связано с несколькими причинами, в том числе с особенностями конструкции машины, с подходом к её модернизации и настройкам. В том числе, например, MCL39 позволяет гонщикам очень эффективно работать с резиной.

Когда я руководил Force India, то добивался, чтобы у нас были самые лучшие инженеры-шинники, каких только можно было пригласить. В процессе модернизации машины мы уделяли большое внимание тому, как те или иные технические новинки влияют на поведение резины, и старались за счёт этого добиться преимущества. Поэтому бывали гонки, когда только нашей команде удавалось вместо двух пит-стопов ограничиться только одним.

Даже в Alpine я пытался развить наше понимание особенностей работы шин и расширял штат специалистов этого профиля. Например, на моём последнем Гран При Майами мы показали 5-й и 8-й результаты в квалификации, а в гонке заработали очки двумя машинами, заняв 8-е и 9-е места.

Подобные результаты объясняются тем, что мы уделяли внимание именно тем областям машины, за счёт модернизации которых можно опередить непосредственных соперников. И если в McLaren применяют такой же подход, и он оказался успешным, то это позволяет добиться огромного преимущества».

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