Рим. Синнер провел первый матч против дисквалификации, Гирон победил четвертую ракетку мира, Марожан выбил из турнира Рублева

Итоги четвертого игрового дня на турнире ATP 1000 в Италии



Рим, Италия • 7-18 мая • грунт • €9,645,265

Действующий чемпион: Александр Зверев (Германия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Янник Синнер (Италия, 1) – Мариано Навоне (Аргентина) 6:3, 6:4

Йеспер де Йонг (Нидерланды, LL) – Алехандро Давидович Фокина (Испания, 25) 6:0, 6:2

Франсиско Серундоло (Аргентина, 17) – Николас Ярри (Чили) 7:6(4), 6:3

Себастьян Офнер (Австрия) – Фрэнсис Тиафо (США, 31) 6:2, 6:7(3), 6:3

Жауме Мунар (Испания) – Бен Шелтон (США, 12) 6:2, 6:1

Себастиан Корда (США, 22) – Александар Вукич (Австралия) 6:3, 6:4

Маттео Берреттини (Италия, 29) – Джейкоб Фернли (Великобритания) 6:4, 7:6(0)

Каспер Рууд (Норвегия, 6) – Александр Бублик (Казахстан) 6:4, 4:6, 6:3

• Янник Синнер провел свой первый матч с конца января, когда он стал чемпионом на Australian Open. Напомним, что итальянец отбывал трехмесячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Синнер продлил свою беспроигрышную серию до 22 матчей. Последний раз он проигрывал в октябре прошлого года в финале турнира в Пекине. После того он выиграл титулы на «Мастерсе» в Шанхае и Итоговом турнире, а также одержал три победы в Финале Кубка Дэвиса. В следующем круге Янник Синнер встретится с «лаки лузером» Йеспером де Йонгом.

• Каспер Рууд восьмой раз сыграл против Александра Бублика и седьмой раз его победил. Норвежский теннисист, который на прошлой неделе стал чемпионом “Мастерса” в Мадриде, одержал седьмую победу подряд и в третьем круге встретится с итальянцем Маттео Берреттини, против которого выиграл четыре из семи очных поединка.

Маркос Гирон (США) – Тэйлор Фритц (США, 4) 7:6(4), 7:6(3)

Хуберт Хуркач (Польша, 30) – Педро Мартинес (Испания) 6:1, 7:5

Якуб Меншик (Чехия, 20) – Маттео Джиганте (Италия, WC) 7:6(4), 7:5

Фабиан Марожан (Венгрия) – Андрей Рублев (-, 16) 7:5, 4:6, 6:3

Томми Пол (США, 11) – Роберто Баутиста Агут (Испания) 6:1, 6:4

Томаш Махач (Чехия, 19) – Лернер Тьен (США) 6:4, 6:4

Уго Дельен (Боливия, LL) – Тьягу Зайбот Вилд (Бразилия, Q) 4:6, 6:3, 6:4

Алекс де Минор (Австралия, 7) – Лука Нарди (Италия, WC) 6:4, 7:5

• Маркос Гирон обыграв четвертую ракетку мира Тэйлора Фритца, одержал самую высокорейтинговую победу в карьере и вторую в сезоне (и в карьере) над соперником из топ-5. Это был девятый поединок между ними и лишь вторая победа Гирона. В третьем раунде американец сыграет против поляка Хуберта Хуркача, которому проиграл все три очных поединка.

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