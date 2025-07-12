Беринчик выбрал следующего соперника для Усика после боя с Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Известный украинский боксер Денис Беринчик (19-1, 9 КО) высказался о будущем украинского супертяжеловеса Александра Усика (23-0, 14 КО) после боя против британца Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО).

– После Дюбуа Усик планирует провести еще один бой перед окончанием карьеры. Против кого вам было бы интересно посмотреть?

– Саша побеждал всех лучших боксеров современности – Джошуа, Фьюри, Дюбуа. Я бы хотел, чтобы он вышел против лучшего бойца 2025 года, а кто это будет – посмотрим. Чтобы встретиться с Сашей, они должны провести яркие поединки, а не просто ждать чемпионского боя.

– Сейчас большое внимание СМИ приковано к Джейку Полу. Усик даже говорил, что не против выйти с ним на ринг. Как думаете, у Пола есть шансы или против Саши вообще нет вариантов?

– Мне было бы интересно посмотреть на этот бой. Есть ли у Пола шансы против Усика? Это бокс, а в этом виде спорта, тем более в супертяжелом дивизионе, может быть lucky punch. Поэтому не нужно недооценивать ни одного соперника.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua