Джонни Херберт считает Хорнера выдающимся менеджером

Джонни Херберт, бывший гонщик Формулы 1, высоко оценивает вклад Кристиана Хорнера, на протяжении двух десятилетий возглавлявшего команду Red Bull Racing, а ныне смещённого со всех должностей.

В своё время Red Bull досталось довольно тяжёлое наследство, когда Дитрих Матешиц в 2005-м приобрёл Jaguar Racing у концерна Ford, и Хорнер тогда стал самым молодым руководителем команды в Формуле 1.

Каких успехов она с тех пор добилась, знают все, и Херберт не сомневается, что Кристиан Хорнер останется в истории как один из выдающихся гоночных менеджеров.

«Конечно, в разное время успешных людей было немало, и он один из них благодаря тому, что ими было создано, ведь Кристиан Хорнер вместе с Хельмутом Марко и Дитрихом Матешицем и всеми остальными были неотъемлемой частью этого проекта, – цитирует Херберта RacingNews365. – Всех своих успехов они добились вместе с Себастьяном Феттелем, Марком Уэббером, Максом Ферстаппеном и другими гонщиками, выступавшими за эту команду.

Сотрудничество с некоторыми из них было очень позитивным, другие оказались не настолько хороши, как хотелось, но в целом партнёрство команды и её гонщиков было впечатляюще успешным. У Jaguar в своё время была очень много проблем, но когда пришёл Кристиан, то общими усилиями они смогли переломить ситуацию и создать Red Bull Racing, хотя, как мы знаем, за командой стоял не автопроизводитель, а компания энергетических напитков, но которая отличалась любовью к спорту.

Дитрих Матешиц всегда был страстным поклонником Формулы 1, и все они приложили огромные усилия, чтобы их проект приносил пользу бренду Red Bull – и смогли этого добиться. А Кристиан был очень важным участником всего этого».

Источник