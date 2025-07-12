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Автоспорт

Джонни Херберт считает Хорнера выдающимся менеджером

Джонни Херберт считает Хорнера выдающимся менеджером

Джонни Херберт, бывший гонщик Формулы 1, высоко оценивает вклад Кристиана Хорнера, на протяжении двух десятилетий возглавлявшего команду Red Bull Racing, а ныне смещённого со всех должностей. 

В своё время Red Bull досталось довольно тяжёлое наследство, когда Дитрих Матешиц в 2005-м приобрёл Jaguar Racing у концерна Ford, и Хорнер тогда стал самым молодым руководителем команды в Формуле 1.

Каких успехов она с тех пор добилась, знают все, и Херберт не сомневается, что Кристиан Хорнер останется в истории как один из выдающихся гоночных менеджеров. 

«Конечно, в разное время успешных людей было немало, и он один из них благодаря тому, что ими было создано, ведь Кристиан Хорнер вместе с Хельмутом Марко и Дитрихом Матешицем и всеми остальными были неотъемлемой частью этого проекта, – цитирует Херберта RacingNews365. – Всех своих успехов они добились вместе с Себастьяном Феттелем, Марком Уэббером, Максом Ферстаппеном и другими гонщиками, выступавшими за эту команду. 

Сотрудничество с некоторыми из них было очень позитивным, другие оказались не настолько хороши, как хотелось, но в целом партнёрство команды и её гонщиков было впечатляюще успешным. У Jaguar в своё время была очень много проблем, но когда пришёл Кристиан, то общими усилиями они смогли переломить ситуацию и создать Red Bull Racing, хотя, как мы знаем, за командой стоял не автопроизводитель, а компания энергетических напитков, но которая отличалась любовью к спорту.

Дитрих Матешиц всегда был страстным поклонником Формулы 1, и все они приложили огромные усилия, чтобы их проект приносил пользу бренду Red Bull – и смогли этого добиться. А Кристиан был очень важным участником всего этого». 

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