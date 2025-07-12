Аманда Анисимова против Иги Швёнтек в финале Уимблдона: кто станет новой чемпионкой турнира?

Анонс решающего матча в женской сетке британского “мэйджора”



Лондон, Великобритания • 30 июня – 13 июля • трава • £21,902,000

Действующая чемпионка: Барбора Крейчикова (Чехия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Финал

Аманда Анисимова (США, 13) – Ига Швёнтек (Польша, 8)

Centre Court. Начало матча в 18:00 по Киеву

• Теннисистки проведут первую очную встречу на профессиональном турнире.

• Это будет второй финал на Уимблдоне, в котором встретятся представительницы США и Польши. В 2012 году в матче за титул Серена Уильямс обыграла Агнешку Радваньску.

четвертый раз выступает в основной сетке Уимблдона. Ранее ее лучшим результатом был четвертьфинал три года назад.

Американка проведет седьмой финал на уровне Тура и попробует выиграть четвертый трофей. Для Анисимовой это будет первый решающий матч на турнирах Grand Slam.

Аманда стала девятой американкой в Открытой Эре (с 1968 года), которая дошла до финала на Уимблдоне, и первой с 2019 года, когда на этой стадии сыграла Серена Уильямс. Она и является последней американской чемпионкой на этом турнире (2016).

Если Анисимова победит в финале, она:

– станет четвертой американкой в Открытой Эре, которая выиграла свой дебютный титул Grand Slam на Уимблдоне, после Билли Джин Кинг (1968), Мартины Навратиловой (1978) и Винус Уильямс (2000);

– станет третьей теннисисткой за последние десять лет, которая выиграла первый титул на “мэйджоре” именно на Уимблдоне, после Елены Рыбакиной (2022) и Маркеты Вондроушовой (2023);

– в возрасте 23 лет станет самой юной американской чемпионкой на Уимблдоне с 2003 года, когда на турнире победила 21-летняя Серена Уильямс.

Путь к финалу: [13] Аманда Анисимова (США, №12)

R128: Юлия Путинцева (Казахстан, №33) 6:0, 6:0

R64: Рената Сарасуа (Мексика, №71) 6:4, 6:3

R32: Далма Галфи (Венгрия, №110) 6:3, 5:7, 6:3

R16: [30] Линда Носкова (Чехия, №27) 6:2, 5:7, 6:4

QF: Анастасия Павлюченкова (-, №50) 6:1, 7:6(9)

SF: [1] Арина Соболенко (-, №1) 6:4, 4:6, 6:4

► Общее время на корте: 10 часов 52 минуты

шестой раз принимает участие на Уимблдоне и впервые вышла в финал. Ее лучшим результатом на турнире был четвертьфинал в 2022 году.

Польская теннисистка сыграет 28-й финал за время выступлений в Туре и будет бороться за 23-й трофей. Также для Швёнтек это будет шестой финал на “мэйджорах”. В предыдущих пяти она одержала победу (Ролан Гаррос – 2020, 2022, 2023, 2024; US Open-2022).

Ига – вторая польская теннисистка в Открытой Эре, дошедшая до финала на Уимблдоне. Первой была Агнешка Радваньска в 2012 году. В истории это третий случай, когда полька сыграет в финале травяного “мэйджора”. В 1937 году в финале играла Ядвига Енджеёвская.

Если Швёнтек победит в финале, она:

– в возрасте 24 лет станет самой юной теннисисткой с 2002 года (Серена Уильямс), которая выиграла титул Grand Slam на всех трех покрытиях;

– станет третьей теннисисткой в Открытой Эре, которая выиграла первые шесть финалов на “мэйджорах”, после Маргарет Корт и Моники Селеш;

– станет первой польской чемпионкой в одиночном разряде на Уимблдоне за всю историю турнира.

Путь к финалу: [8] Ига Швёнтек (Польша, №4)

R128: Полина Кудерметова (-, №64) 7:5, 6:1

R64: [SR] Кэти Макнелли (США, №208) 5:7, 6:2, 6:1

R32: Даниэль Коллинс (США, №54) 6:2, 6:3

R16: [23] Клара Таусон (Дания, №22) 6:4, 6:1

QF: [19] Людмила Самсонова (-, №19) 6:2, 7:5

SF: Белинда Бенчич (Швейцария, №35) 6:2, 6:0

► Общее время на корте: 8 часов 55 минут

• Победительница сегодняшнего матча запишет в свой актив дебютный титул на траве. Перед Уимблдоном Анисимова и Швёнтек впервые сыграли в финале на этом покрытии: американка – в Лондоне, полька – в Бад-Гомбурге.

Национальный фактор: Аманда Анисимова сыграет шестой матч с представительницей Польши (3-2). В этом сезоне американка обыграла Магдалену Френх на траве в Берлине. Ига Швёнтек проведет 72-й матч против американки в Туре (56-15). На Уимблдоне полька победила Кэти Макнелли и Даниэль Коллинс.

Рейтинг по итогам турнира: Аманда Анисимова гарантировала себе дебют в топ-10 – в случае победы она поднимется на пятое место, а если проиграет – на седьмое. Ига Швёнтек, если победит в финале, поднимется на третью позицию, в обратном случае она останется на четвертой строчке.

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