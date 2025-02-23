ХИТРОВ: «Баколе рискнул и прогадал. У Паркера шансов против Усика мало»

Getty Images/Global Images Ukraine

Чемпион мира 2011 среди любителей Евгений Хитров, затем успешно выступавший среди профессионалов, эксклюзивно для Sport.ua поделился своими впечатлениями от боксерского шоу, которое состоялось в Саудовской Аравии:

«Надо отдать должное организаторам, которые позаботились, чтобы этот вечер надолго запомнился поклонникам бокса. Не выбила их из колеи даже болезнь чемпиона в сверхтяжелой категории по версии IBF Даниэля Дюбуа. Его титульный бой с Джозефом Паркером был под угрозой срыва.

Тем не менее, саудитам в короткие сроки удалось найти замену Дюбуа – перспективного Мартина Баколе, который ранее был известен тем, что спарринговал со многими прославленными атлетами, в том числе и с украинцем Александром Усиком, но после прошлогодней победы над Джаредом Андерсоном конголезец и сам оказался среди них.

Однако его желание сорвать куш на этот раз сыграло с африканцем злую шутку. Без должной подготовки, без изучения грозного соперника Мартина мог спасти только нокаутирующий удар в дебюте. Этого не случилось. Напротив, именно Паркер заставил соперника капитулировать уже во втором раунде. Хотя, по-моему, у новозеландца мало шансов составить достойную конкуренцию нашему Усику.

Теперь остается запастись терпением и узнать, когда у Дюбуа не будет проблем со здоровьем и когда он будет защищать завоеванный титул по версии IBF. Если это произойдет в ближайшие два месяца, то в случае победы британца его бой за звание абсолютного чемпиона с Усиком можно ожидать поздней осенью.

Что касается главного события вечера – поединка за звание абсолютного чемпиона в полутяжелом весе между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым, то я убежден, что здесь не обойдется, как говорится, без трилогии. В равном бою победил Бивол, но Бетербиев обязательно воспользуется опцией на реванш».

Александр ЛЕВЧЕНКО, Sport.ua

sport.ua