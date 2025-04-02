Обладатель титула в хевивейте попросил не сравнивать его с Майком Тайсоном

Getty Images/Global Images Ukraine. Мозес Итаума

Перспективный британский боксер Мозес Итаума (11–0, 9 КО) признался, что ему не нравится сравнение с легендарным Майком Тайсоном:

– Тебе нравятся сравнения с молодым Майком Тайсоном?

– Лично мне, нет. Я нахожусь на собственной дороге и хочу сделать собственную карьеру. Знаете, например, был нигерийский боксер… Никогда не могу произнести его имя. Айк.

– Айк Ибеабучи.

– Айк Ибеабучи. Вся его карьера была основана на том, чтобы быть следующим Майком Тайсоном. Люди почему-то не ценят то, кто он на самом деле. Это был монстр.

Если существует один молодой Тайсон, все остальные будут автоматически копии. Я же не хочу быть копией Майка или Джорджа Формана. Очевидно, я не обвиняю никого за такие мысли, потому что всегда будут сравнения. Однако я хочу создать собственную карьеру и проложить собственный путь, – признался Итаума.

Последний раз британец выходил на ринг 21 декабря прошлого года в Саудовской Аравии. Итаума уже в первом раунде нокаутировал австралийца Демси Маккина и завоевал титул WBA Inter-Continental.

sport.ua