Чемпион мира сделал прогноз на потенциальный бой Ломаченко – Дэвис

Talksport. Василий Ломаченко и Джервонта Дэвис

Чемпион WBC в легком весе Шакур Стивенсон (21-0, 10 КО) сделал прогноз на потенциальный бой между чемпионом WBA Джервонтой «Танком» Дэвисом (30-0, 28 KO) и обладателем пояса IBF Василием Ломаченко (18-3, 12 KO).

«Мне нравится «Танк». Я думаю, что он моложе, свежее и сильнее. Мне кажется, что Ломаченко создаст ему определенные проблемы, но я отдаю предпочтение Дэвису», – сказал Стивенсон в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Ранее сообщалось, что бой Ломаченко – Дэвис запланирован на ноябрь и должен состояться в Лас-Вегасе.

sport.ua