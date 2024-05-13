ВИДЕО. «Тупая п***а». Первая реакция Фьюри на драку отца с командой Усика

13 мая представители украинского боксера Александра Усика, который является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF устроили стычку с представителями чемпиона WBC британца Тайсона Фьюри.

Причины конфликта пока неизвестны. В результате стычки Джон Фьюри, отец Тайсона, разбил лоб.

В сети появилась первая реакция Тайсона Фьюри на инцидент:

«Что за х***я? Что случилось с твоей головой, тупая п***а?» – сказал Фьюри.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.

Ранее на инциденте с командами Усика и Фьюри отреагировал Джейк Пол.

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