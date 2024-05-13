Самый важный матч — словенцу. УЕФА назначил арбитров на все финалы еврокубков

Известны имена главных арбитров

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УЕФА объявил имена арбитров, которые будут обслуживать финальные матчи всех трех еврокубков сезона-2023/24 (ЛЧ, ЛЕ, ЛК).

Лига чемпионов УЕФА: "Боруссия Дортмунд" — "Реал Мадрид":

Арбитр: Славко Винчич (Словения).

А ответственной за решающий матч женской ЛЧ назначили Ребекку Уэлч (Англия).

Лига Европы УЕФА: "Аталанта" — "Байер":

Арбитр: Иштван Ковач (Румыния).

Лига конференций УЕФА: "Олимпиакос" — "Фиорентина":

Арбитр: Артур Соареш Диас (Португалия).

Финал Лиги чемпионов УЕФА состоится 1 июня в Лондоне на стадионе "Уэмбли" (Женская ЛЧ — 25 июня в Бильбао). Решающий матч Лиги Европы УЕФА состоится 22 мая в Дублине, а за трофей Лиги конференций УЕФА будут бороться 29 мая в Афинах.

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