Джордж Расселл получит приз имени Лоренцо Бандини

Гонщик Mercedes Джордж Расселл стал лауреатом престижной премии имени Лоренцо Бандини, присуждаемой за достижения в автоспорте.

В этом году Mercedes отмечает 100-летиt победы в гонке Targa Florio, и на церемонию вручения приза в деревушке Бризигелла Джордж приедет из соседней Фаэнцы за рулём отреставрированного оригинального Mercedes, который как раз участвовал в Targa Florio в 1924 году. Торжественный заезд состоится уже в эту среду, 15 мая.

Джордж Расселл: «У Mercedes-Benz невероятная история выступлений в автоспорте. С тех пор, как я присоединился к команде в 2017 году, мне нравилось узнавать о ней всё больше, и я стал посещать музей компании в Штутгарте.

Когда появилась возможность сесть за руль одной из самых легендарных машин в истории компании, я ухватился за неё. Мне не терпится сесть за руль гоночного Mercedes Targa Florio с 2-литровым двигателем и понять, что чувствовали лучшие гонщики 100 лет назад. Реставрационные работы, выполненные Mercedes-Benz Classic, как всегда, не имеет себе равных.

Езда на таком удивительном автомобиле не только для того, чтобы отпраздновать столь важную победу в истории Mercedes-Benz, но и на пути к получению награды имени Лоренцо Бандини, делает предстоящий день особенным. Я с нетерпением жду тёплого приема в Бризигелле и благодарю комитет за их великодушный выбор».

Обладатели приза имени Лоренцо Бандини

Год | Обладатель приза 2023 Ландо Норрис 2022 Кевин Магнуссен 2021 Шарль Леклер 2020 приз не присуждался 2019 Антонио Джовинацци 2018 Валттери Боттас 2017 команда Scuderia Ferrari 2016 Макс Ферстаппен 2015 команда Mercedes AMG F1 2014 Даниэль Риккардо 2013 Пьеро Феррари 2012 Бруно Сенна 2011 Нико Росберг 2010 Льюис Хэмилтон 2009 Себастьян Феттель 2008 Роберт Кубица 2007 Фелипе Масса 2006 Марк Уэббер 2005 Фернандо Алонсо 2004 Кими Райкконен 2003 Михаэль Шумахер 2002 Хуан-Пабло Монтойя 2001 Дженсон Баттон 2000 Ярно Трулли 1999 Александр Вурц 1998 Джанкарло Физикелла 1996 Жак Вильнев 1995 Дэвид Култхард 1992 Иван Капелли

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