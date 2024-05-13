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Автоспорт

Джордж Расселл получит приз имени Лоренцо Бандини

Джордж Расселл получит приз имени Лоренцо Бандини

Гонщик Mercedes Джордж Расселл стал лауреатом престижной премии имени Лоренцо Бандини, присуждаемой за достижения в автоспорте.

В этом году Mercedes отмечает 100-летиt победы в гонке Targa Florio, и на церемонию вручения приза в деревушке Бризигелла Джордж приедет из соседней Фаэнцы за рулём отреставрированного оригинального Mercedes, который как раз участвовал в Targa Florio в 1924 году. Торжественный заезд состоится уже в эту среду, 15 мая.

Джордж Расселл: «У Mercedes-Benz невероятная история выступлений в автоспорте. С тех пор, как я присоединился к команде в 2017 году, мне нравилось узнавать о ней всё больше, и я стал посещать музей компании в Штутгарте.

Когда появилась возможность сесть за руль одной из самых легендарных машин в истории компании, я ухватился за неё. Мне не терпится сесть за руль гоночного Mercedes Targa Florio с 2-литровым двигателем и понять, что чувствовали лучшие гонщики 100 лет назад. Реставрационные работы, выполненные Mercedes-Benz Classic, как всегда, не имеет себе равных.

Езда на таком удивительном автомобиле не только для того, чтобы отпраздновать столь важную победу в истории Mercedes-Benz, но и на пути к получению награды имени Лоренцо Бандини, делает предстоящий день особенным. Я с нетерпением жду тёплого приема в Бризигелле и благодарю комитет за их великодушный выбор».

Обладатели приза имени Лоренцо Бандини

Год | Обладатель приза
2023 Ландо Норрис
2022 Кевин Магнуссен
2021 Шарль Леклер
2020 приз не присуждался
2019 Антонио Джовинацци
2018 Валттери Боттас
2017 команда Scuderia Ferrari
2016 Макс Ферстаппен
2015 команда Mercedes AMG F1
2014 Даниэль Риккардо
2013 Пьеро Феррари
2012 Бруно Сенна
2011 Нико Росберг
2010 Льюис Хэмилтон
2009 Себастьян Феттель
2008 Роберт Кубица
2007 Фелипе Масса
2006 Марк Уэббер
2005 Фернандо Алонсо
2004 Кими Райкконен
2003 Михаэль Шумахер
2002 Хуан-Пабло Монтойя
2001 Дженсон Баттон
2000 Ярно Трулли
1999 Александр Вурц
1998 Джанкарло Физикелла
1996 Жак Вильнев
1995 Дэвид Култхард
1992 Иван Капелли

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