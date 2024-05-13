Джордж Расселл получит приз имени Лоренцо Бандини

Гонщик Mercedes Джордж Расселл стал лауреатом престижной премии имени Лоренцо Бандини, присуждаемой за достижения в автоспорте.
В этом году Mercedes отмечает 100-летиt победы в гонке Targa Florio, и на церемонию вручения приза в деревушке Бризигелла Джордж приедет из соседней Фаэнцы за рулём отреставрированного оригинального Mercedes, который как раз участвовал в Targa Florio в 1924 году. Торжественный заезд состоится уже в эту среду, 15 мая.
Джордж Расселл: «У Mercedes-Benz невероятная история выступлений в автоспорте. С тех пор, как я присоединился к команде в 2017 году, мне нравилось узнавать о ней всё больше, и я стал посещать музей компании в Штутгарте.
Когда появилась возможность сесть за руль одной из самых легендарных машин в истории компании, я ухватился за неё. Мне не терпится сесть за руль гоночного Mercedes Targa Florio с 2-литровым двигателем и понять, что чувствовали лучшие гонщики 100 лет назад. Реставрационные работы, выполненные Mercedes-Benz Classic, как всегда, не имеет себе равных.
Езда на таком удивительном автомобиле не только для того, чтобы отпраздновать столь важную победу в истории Mercedes-Benz, но и на пути к получению награды имени Лоренцо Бандини, делает предстоящий день особенным. Я с нетерпением жду тёплого приема в Бризигелле и благодарю комитет за их великодушный выбор».
Обладатели приза имени Лоренцо Бандини
|Год | Обладатель приза
|2023 Ландо Норрис
|2022 Кевин Магнуссен
|2021 Шарль Леклер
|2020 приз не присуждался
|2019 Антонио Джовинацци
|2018 Валттери Боттас
|2017 команда Scuderia Ferrari
|2016 Макс Ферстаппен
|2015 команда Mercedes AMG F1
|2014 Даниэль Риккардо
|2013 Пьеро Феррари
|2012 Бруно Сенна
|2011 Нико Росберг
|2010 Льюис Хэмилтон
|2009 Себастьян Феттель
|2008 Роберт Кубица
|2007 Фелипе Масса
|2006 Марк Уэббер
|2005 Фернандо Алонсо
|2004 Кими Райкконен
|2003 Михаэль Шумахер
|2002 Хуан-Пабло Монтойя
|2001 Дженсон Баттон
|2000 Ярно Трулли
|1999 Александр Вурц
|1998 Джанкарло Физикелла
|1996 Жак Вильнев
|1995 Дэвид Култхард
|1992 Иван Капелли