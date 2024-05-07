Наоя ИНОУЭ – о первом нокдауне в карьере: «Я получил массу удовольствия»

Team Inoue. Наоя Иноуэ

Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ из Японии (27-0, 24 KO) прокомментировал тот факт, что впервые в своей карьере побывал в нокдауне.

Отметим, что японец упал на канвас в первом раунде поединка против обязательного претендента Луиса Нери из Мексики (35-2, 27 KO).

«Это был хороший бой, которым я остался доволен, в том числе и нокдауном… Это был мой первый нокдаун, и вместо того, чтобы разочароваться, сам инцидент привел меня в восторг, и я получил массу удовольствия», – сказал Иноуэ, котовый выиграл бой нокаутом в шестом раунде.

Видео нокдауна

Вид из рингсайда

sport.ua