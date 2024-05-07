Український баскетболіст посміявся з ігрового моменту з другого матчу серії «Денвера» та «Міннесоти» в плей-оф НБА

Український баскетболіст Іссуф Санон, який провів сезон-2023/24 у складі «Прометея», посміявся з одного з ігрових моментів у другому матчі серії плей-оф НБА між «Денвером» та «Міннесотою».

Йдеться про епізод, в якому Джейден Макденіелс та Нікіл Александер-Вокер захищалися проти Джамала Мюррея.

Цей момент викликав чимало суперечок в мережі. Одні називають це показовим захистом і хвалять гравців «Міннесоти», тоді як інші притримуються думки, що вони порушили правила на Мюрреї, причому зробили це неодноразово лише в цьому епізоді.

Іссуф Санон репостнув цей момент собі в сторіз із підписом «Розлабтеся, просто звичайний захист за океаном 😂😂😂»

«Міннесота» перемогла «Денвер» з рахунком 106:80 в другому матчі серії та веде у півфіналі Заходу з рахунком 2-0.

Фото: БК «Прометей», NBC 5 Dallas-Fort Worth

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