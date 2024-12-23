Сакраменто крупно проиграл Индиане, Денвер в овертайме победил Нью-Орлеан в НБА

Украинский центровой Кингз Алексей Лэнь на площадку не выходил

В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись три матча.

Сакраменто на своей площадке крупно проиграл Индиане — 95:122. Украинский центровой Кингз Алексей Лэнь на площадку не выходил. В других встречах Хьюстон на выезде победил Торонто, а Денвер в овертайме вырвал победу у Нью-Орлеана.

Сакраменто Кингз — Индиана Пэйсерс — 95:122 (23:21, 29:31, 26:35, 17:35)

Торонто Рэпторс — Хьюстон Рокетс — 110:114 (35:24, 22:27, 26:33, 27:30)

Нью-Орлеан Пеликанс — Денвер Наггетс — 129:132 ОТ (29:28, 38:31, 26:22, 26:38, 10:13)

Источник