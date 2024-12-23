Connect with us
Футбол

Интер – Комо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Интер – Комо: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.12.24 ⋊ Серия А на UA-Футбол

Интер - Комо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • "Интер" встретится с "Комо" в рамках 17-го тура итальянской Серии А. Игра пройдет в Милане на стадионе "Сан-Сиро".

    Интер - Комо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

    1.29 5.90 10.00 Узнать больше

    "Нерадзурри" на данный момент занимают 3-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея 34 очков и матч в запасе.

    "Комо" является новичком высшего дивизиона. Сейчас команда идет на 15-й строчке, набрав 15 пунктов.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

    • Начало поединка – в 21:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 1.

    Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

    Серия А. 17-й тур.
    23 декабря 2024 год
    Милан, "Сан-Сиро"
    "Интер" 21:45 "Комо"
    Видеотрансляция – MEGOGO Футбол 1

    Трансляция матча

    Интер - Комо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

    Интер - Комо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

    Интер - Комо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

    В эфире

    Интер - Комо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

    Трансляция матча Интер – Комо Смотреть трансляцию

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis