Усик назвал своего следующего соперника после реванша с Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик назвал своего следующего соперника, после победы над британским супертяжем Тайсоном Фьюри.

«Сейчас я хочу просто отдохнуть. Я не думаю о Дюбуа. Однако, если Турки Аль-Шейх организует мне этот бой, то да – я готов», – сказал Дюбуа.

Если Дюбуа победит 22 февраля 2025 года Джозефа Паркера и защитит титул, то бой с Усиком будет за титул абсолютного чемпиона мира.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua