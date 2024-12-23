В январе Лоусон встретится с новозеландской публикой

Несколько дней назад в Red Bull Racing подтвердили, что в 2025 году Лиам Лоусон станет новым напарником Макса Ферстаппена, и можно не сомневаться, что больше всего эта новость порадовала его соотечественников, новозеландских болельщиков.

Вскоре у них будет возможность лично выразить восторги по поводу этого важнейшего поворота его карьеры: меньше чем через месяц Лиам встретится с публикой в дни проведения исторического Гран При на новозеландском автодроме в Таупо.

На родине Лоусон выполняет почётные обязанности посла «Фонда Тони Куинна» – эту организацию учредил местный гонщик и известный предприниматель Тони Куинн, которому с 2021 года принадлежит автодром Taupo International Motorsport Park, принимающий соревнования национальных и международных серий. Например, мы эту трассу упоминали, рассказывая о гонках молодёжной Formula Regional Oceania.

12 января Лиам Лоусон будет отвечать на вопросы болельщиков и раздавать автографы на этом автодроме и, по его словам, он уже предвкушает встречу с земляками.

«В Новой Зеландии я провожу мало времени, поэтому всегда приятно побывать на гоночной трассе и со всеми встретиться, – цитирует Лиама австралийское издание Speedcafe. – Я очень рад, что смогу посетить исторический Гран При в Таупо, который обещает стать интереснейшим событием. Кроме того будет здорово посмотреть и на классные машины, и увидеть сам автодром.

Я не был на нём с тех пор, как Тони Куинн его приобрёл, поэтому уже предвкушаю визит в Таупо, где смогу всё посмотреть и со всеми увидеться. Это сделает мой визит на родину ещё более ярким».

Лиам вышел на международную гоночную арену после того, как Хельмут Марко, автоспортивный советник Red Bull, в 2019 году обратил внимание на 17-летнего гонщика, выступавшего в новозеландской Toyota Racing Series. На той стадии карьеры «Фонд Тони Куинна» был среди организаций, которые поддерживали Лоусона, когда он набирался опыта в таких сериях, как Ф3, Ф2, DTM и японской Super Formula.

В рамках исторического Гран При в Таупо пройдут гонки старых машин различных серий, популярных в Австралии и Новой Зеландии, в том числе V8 Supercars, Формула 5000 и других. Предстоящая встреча с болельщиками будет единственным появлением Лиам Лоусона на публике во время его визита на родину, после чего он вернётся в Европу и приступит к активной стадии подготовки к его первому полному сезону в Формуле 1.

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