Алекс Де Минор и Кэти Бултер сообщили о помолвке

Теннисисты обручились в преддверии выступления на командном турнире United Cup



Австралиец Алекс де Минор (№9 ATP) и Кэти Бултер из Великобритании (№24 WTA) помолвились после четырёх лет отношений.

В этом году де Минор и Бултер дважды выигрывали трофеи на одной игровой неделе: в марте они стали чемпионами на турнирах в Акапулько и Сан-Диего, а в июне Алекс и Кэти победили в Хертогенбосе и Ноттингеме.

В конце этой недели в Сиднее и Перте стартует командный турнир Uniited Cup. Отметим, что сборные Австралии и Великобритании попали в одну группу и встретятся в шестой игровой день (1 января). Таким образом, Де Минор и Бултер могут сыграть друг против друга в рамках парного матча.





Фото: Instagram.

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