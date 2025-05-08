«Человек стал зверем». Карл Фроч назвал победителя реванша Усик – Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Карл Фроч

Бывший чемпион мира Карл Фроч высказался о реванше между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

«Дюбуа? Он стал зверем. Сейчас он лучший боец. Он имел несколько замечательных побед против Миллера, Хрговича, он полностью разбил Энтони Джошуа, теперь он полон уверенности, этот парень теперь выходит на ринг и твердо верит в себя. Он как новый боец.

Я думаю, что это будет замечательный бой, но я просто не вижу, чтобы кто-то победил Усика. Ничего не имею против Даниэля Дюбуа, ему просто нужно выполнить сложную задачу», – сказал Фроч.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua