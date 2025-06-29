Кличко или Усик? Определен лучший боксер Украины в истории

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко и Александр Усик

Веб-портал BoxRec обнародовал обновленный рейтинг лучших боксеров Украины за всю историю.

Рейтинг составлено вне зависимости от весовой категории (pound for pound).

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Несмотря на статус действующего чемпиона мира в супертяжелом весе, украинец Александр Усик (23–0, 14 KO) оказался только на 3-м месте.

В историческом рейтинге лучших украинских боксеров первую строчку занимает Владимир Кличко (64–5, 53 KO), а на втором месте находится его старший брат Виталий Кличко (45–2, 41 KO).

В топ-5 лучших боксеров в истории Украины также вошли Василий Ломаченко, недавно завершивший карьеру, и Сергей Дзинзирук.

19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне пройдет чемпионский бой между Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

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Топ-50 лучших боксеров в истории Украины по версии BoxRec

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