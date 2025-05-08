Феттель: Мы действительно ведём переговоры

Консультант Red Bull Хельмут Марко как-то назвал Себастьяна Феттеля «идеальным преемником», и в интервью ORF четырёхкратный чемпион мира признал – он действительно ведёт переговоры.

Себастьян Феттель: «Я по-прежнему в отличных отношениях с Хельмутом, мы действительно ведём переговоры, хотя по сути вопроса обсуждение не так интенсивно и не так глубоко. Хельмут несколько раз говорил, что собирается уйти, но все ещё работает и, я надеюсь, будет долго работать.

Жизнь неумолима, и Хельмут это понимает. Он жесткий реалист и честен перед собой. Он поймет, когда придет время уйти.

Я считаю, что заменить Марко невозможно. Как личность, он внёс огромный вклад в успехи команды с 2005 года. Кто бы ни стал его преемником, важно, чтобы эта работа продолжилась. По своему опыту я хорошо понимаю особенности его работы. В последние годы мы не так плотно сотрудничали, но думаю, что знаю, чем он занимается».

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