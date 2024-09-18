Палмер: В Баку Пиастри сдал экзамен на стойкость

Джолион Палмер, бывший гонщик Формулы 1, проанализировал главные события Гран При Азербайджана и не скупился на похвалы в адрес Оскара Пиастри…

Перед бакинским гоночным уик-эндом одной из главных тем новостей были так называемые Papaya Rules, т.е. правила внутрикомандной борьбы, о которых руководство McLaren договорилось со своими гонщиками после того, как в Монце Оскар Пиастри весьма агрессивным образом опередил Ландо Норриса.

Однако в Азербайджане события развивались так, что к командной тактике прибегать не пришлось, поскольку Норрис по итогам квалификации оказался далеко позади напарника, а это позволило Пиастри взять на себя роль ведущего гонщика McLaren. В воскресенье австралиец продемонстрировал впечатляющее умение обороняться, благодаря чему одержал свою вторую победу в сезоне.

Когда Пиастри увидел, что Норрис выбыл из борьбы уже в первой части квалификации, в глубине души он должно быть порадовался, хотя и не подал вида. Конечно, на словах он выразил готовность играть в командные игры, однако каждый гонщик прежде всего думает о себе и сам стремится выступить как можно лучше. Напомним, в четверг команда McLaren объявила, что в определённых ситуациях применит командную тактику, чтобы помочь Норрису.

Но поскольку в воскресенье Ландо не входил в число претендентов на победу, Пиастри получил зелёный свет. Причём события развивались весьма причудливым образом, и в итоге Норрису пришлось оказывать поддержку напарнику, который намеревался выиграть гонку, для чего Ландо перед пит-стопом Оскара пытался несколько замедлить Серхио Переса.

Это был критически важный момент, поскольку Норрис, взяв на себя роль буфера, проехал круг на 1,5 секунды медленнее, что позволило Пиастри удержаться впереди мексиканского гонщика Red Bull Racing. Кстати, благодаря действиям Ландо стратегам McLaren не пришлось краснеть, ведь вообще-то Оскара следовало пригласить в боксы на круг раньше.

Но после этого в гонке доминировал Пиастри, продемонстрировав незаурядное мастерство. В Монце он показал, что может действовать на трассе агрессивно, продуманно и чётко, а тот обгон напарника достоин того, чтобы назвать его манёвром года.

В Баку он провёл ещё одну блестящую атаку, позволившую ему захватить лидерство, после чего идеально выстроил оборону, хотя ему, вероятно, казалось, что это была самая долгая гонка в его карьере.

Но тщательную подготовку он начал задолго до атаки. Самая быстрая машина в минувший уик-энд была у Шарля Леклера, и в первой части гонки он довёл преимущество до вполне комфортных шести секунд, и этого гонщику Ferrari вроде бы должно было хватить, чтобы контролировать ход Гран При. Однако он осторожничал по дороге в боксы, затем слишком аккуратно действовал, прогревая шины после пит-стопа, и это позволило решительно настроенному австралийцу переломить ход событий.

Леклер, вернувшись на трассу на жёсткой резине, не слишком интенсивно тормозил в поворотах, и от шести секунд преимущества уже через круг осталась только одна. Конечно, правильно прогреть резину перед очень длинной серией кругов, избегая блокировки колёс, но при этом ехать не слишком медленно – задача довольно сложная.

В Монце Шарль успешно её решил, что позволило ему выиграть гонку, но в Баку всё закончилось тем, что Пиастри подобрался к нему на дистанцию атаки. Оскар застал его врасплох и идеально провёл обгон, в 1-м повороте проскользнув мимо красной машины по внутренней траектории. Причём манёвр не был особо агрессивным и отчаянным, обошлось без блокировки тормозов, однако действия гонщика McLaren были продуманными, чёткими и решительными.

Но ещё больше чем сам этот манёвр, позволивший Оскару выйти в лидеры, меня впечатлила его способность на протяжении следующих 30 кругов удерживать позицию, ведь Шарль ехал быстрее и очень хотел отыграться.

На бакинской трассе вполне можно обгонять, но любая ошибка там обходится дорого, однако Оскар действовал безупречно, не допустив ни единого промаха. Очень трудно выдерживать прессинг на протяжении стольких кругов, тем более на такой городской трассе, да ещё когда клонящееся к закату солнце слепит глаза…

После того, как его первая победа в Венгрии была несколько омрачена поднявшимся шумом на тему командной тактики McLaren, Оскар в полной мере заслуживал успеха, которого добился в Баку, отлично сдав экзамен на стойкость. И теперь интересно посмотреть, как будут развиваться дальнейшие события.

Команда McLaren наконец-то вышла в лидеры Кубка конструкторов, и наилучшим сценарием для Оскара будет, если ему предоставят право бороться за победы и в оставшихся семи гонках сезона. Однако Норрис в минувший уик-энд тоже блестяще справился со своей задачей, заняв 4-е место и по пути опередив Макса Ферстаппена, поэтому для McLaren было бы логично обязать Пиастри поддерживать напарника, который сохраняет преимущественные шансы на титул.

В любом случае гонка в Баку показала, что Оскар поступает правильно, демонстрируя хватку победителя, ведь никогда не знаешь, какие возможности могут открыться уже за ближайшим поворотом.

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