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Футбол

“Есть значительные изменения”. Президент Ла Лиги отреагировал на громкое заявление Винисиуса

Ситуация набирает обороты

"Есть значительные изменения". Президент Ла Лиги отреагировал на громкое заявление Винисиуса

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

    • Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на громкое заявление Винисиуса Жуниора о расизме в Испании.

    "Пятнадцать лет назад были скандирования от групп людей, но сейчас есть значительные изменения. Следующим шагом является полностью убрать эти скандирования или свести их к минимуму. Мы также должны применить санкции за такое поведение в социальных сетях".

    Напомним, что Винисиус призвал лишить Испанию права на проведение Чемпионата мира 2030 года из-за многочисленных случаев расизма.

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