Ник де Вриз дебютирует в японской Super Formula

В карьере Ника де Вриза произойдёт очередной неожиданный поворот: 29-летний голландец дебютирует в японской серии Super Formula.

В этом году он вернулся в Формулу E, где выступал за Mahindra Racing, а также выступает в гонках на выносливость в составе заводской команды Toyota. Но в предпоследний уик-энд августа он проведёт две гонки на японском автодроме в Мотеги за рулём машины команды Team Impul, разумеется, использующей двигатели Toyota.

Затем, уже в октябре, ему предстоит провести ещё две гонки на автодроме Fuji Speedway. Кстати, Ник будет пилотировать машину №7, на которой в начале сезона в Super Formula выступал другой представитель европейского автоспорта – Тео Пуршер.

Поговаривают, что протекцию де Вризу составил Камуи Кобаяши, его напарник по Toyota Gazoo Racing. Разумеется, Ник будет совмещать выступления в Super Formula с гонками WEC, ведь у него долгосрочный контракт с командой японского концерна.

Следующий этап чемпионата мира пройдёт 1 сентября в США, затем через две недели состоится гонка «6 часов Фудзи», и это станет хорошей подготовкой к этапу Super Formula на этой же трассе, запланированному на 11-13 октября.

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