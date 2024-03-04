Мик Шумахер прокомментировал итоги дебюта в WEC

В минувший уик-энд Мик Шумахер дебютировал в чемпионате мира по гонкам на выносливость и вместе с напарниками по экипажу команды Alpine занял 13-е место в «1812 км Катара».

При этом трио, в которое кроме сына семикратного чемпиона мира входят опытные французские гонщики Николя Лапьер и Матьё Ваксивьер, по итогам квалификации стартовало с 14-й позиции.

Возможно, результат мог быть несколько выше, но за десять часов гонки экипажу гиперкара с бортовым номером 36 пришлось преодолевать серьёзные сложности. В частности, когда спортпрототип A424 пилотировал Мик, ему не удалось избежать аварии с другой машиной, и последствия этого инцидента сказывались на протяжении всей оставшейся части дистанции. Всего он провёл за рулём почти четыре часа, за которые преодолел 128 кругов. Причём автором лучшего круга среди гонщиков Alpine стал именно он.

«Добраться до финиша было нашей главной задачей. Я даже не ожидал, что по ходу этой гонки получу столько опыта, – прокомментировал Шумахер в эфире немецкого телеканала Sport1. – К сожалению, после контакта с другой машиной в области передней оси остались серьёзные повреждения, и из-за этого скорость несколько снизилась, так что настроение было не очень.

Впереди много работы, и я с нетерпением жду "24 часов Ле-Мана", хотя эта гонка обещает быть ещё труднее».

При этом Мик продолжает сотрудничать с командой Mercedes в качестве резервного гонщика, а в те шесть уик-эндов сезона, когда этапы двух чемпионатов совпадают по датам, эти обязанности выполняет Фредерик Вести, прошлогодний вице-чемпион Формулы 2. Кстати, в 2024-м он тоже дебютирует в гонках на выносливость, но в серии European Le Mans.

Мик Шумахер не скрывает, что не собирается изменять своей мечте: «Возвращение в Формулу 1 остаётся моей мечтой. Я продолжаю очень внимательно следить за всем, что происходит в этом чемпионате, но в конечном итоге смогу предложить себя какой-либо команде, только если буду показывать хорошие результаты. Поэтому прежде всего я хочу их добиться в WEC.

Я с детства выступаю в гонках, люблю это занятие, и в прошлом году мне его очень не хватало. Когда у тебя нет возможности принимать участие в гонках, это довольно тяжело. В этом году меня прежде всего увлекает спортивная сторона дела, ведь я наконец-то вновь участвую в дуэлях на трассе».

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