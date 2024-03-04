Кузнецова скинули, лучше не стало. «Вашингтон» проиграл безнадежному аутсайдеру

«Вашингтон» проиграл аутсайдеру в НХЛ

«Вашингтон» проиграл «Аризоне». Фото USA Today Sports Активности Овечкина для успеха не хватило.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Аризона» — 2:5 (0:1, 1:3, 1:1)

Голы: Кули — 10 (Гюнтер), 7:33 — 0:1. Зукер — 9 (бол., Гюнтер, Шмальц), 24:06 — 0:2. Милано — 8 (бол., Овечкин, Сандин), 26:02 — 1:2. Кессельринг — 5 (О`Брайен, Вялимяки), 26:45 — 1:3. Гюнтер — 8 (бол., Маччелли, Дурзи), 38:01 — 1:4. Манта — 20 (бол., Строум), 40:10 — 2:4. Шмальц — 18 (п.в., Крауз), 59:39 — 2:5.

Вратари: Линдгрен (57:35 — 59:39) — Веймелка.

Штраф: 22 — 14.

Броски: 26 (7+10+9) — 28 (10+13+5).

Наши: Алексеев (11.18/0/-1), Овечкин (20.58/8/-1) — -.

Вашингтон. Capital One Arena. 18 573 зрителя.

«Вашингтон» потерпел болезненную неудачу в тот самый момент, когда его шансы на попадание в плей-офф перестали казаться иллюзорными. Для описания эффекта от поражения лучше всего подойдет крылатая цитата из старинной советской кинокомедии: «Все, что нажито непосильным трудом…» В роли похитителей «капиталистической собственности» выступили хоккеисты «Аризоны».

О текущем состоянии «Койотов» убедительно свидетельствовали недавняя серия из 14 поражений подряд, прерванная только пару дней назад победой в Оттаве, отсутствие из-за травмы лучшего игрока команды, нападающего Клейтона Келлера, второй вратарь Карел Веймелка в стартовом составе и грустная статистика выездных матчей (9 побед в 31 игре)!

«Вашингтон» умудрился споткнуться там, где этого ждешь меньше всего. Еще один-два таких матча, и кубковый оптимизм быстро улетучится. Три месяца назад «Аризона» у себя дома уничтожила «Кэпиталз» (6:0), и выяснилось, что это была не случайность. Столичной команде очень сложно противостоять сопернику, делающему ставку на скорость и молодость.

В первом периоде Веймелка совершил почти чудо, успев на перемещении в шпагате не дать забить Коннору Макмайклу. Но в целом именно «Койоты» смотрелись симпатичнее и острее. Один их гол был отменен из-за атаки вратаря, и еще несколько раз за Чарли Линдгрена сыграл каркас ворот.

«Вашингтон» забил только в большинстве, не устояв в формате «пять на пять». Александр Овечкин не отбывал номер, был очень активен и много бросал (8 бросков только в створ). Именно он выдал блестящий голевой пас на Сонни Милано. Стоило только хозяевам подобраться близко к «Аризоне», как она наносила удар в ответ и сбивала их настрой.

«Кэпиталз» не помешала бы свежая кровь. Но в текущей ситуации в дедлайн они, вероятнее, будут продавцами, а не покупателями. Сейчас актуален вопрос, что делать с Евгением Кузнецовым. Челябинец через уэйвер отправлен в АХЛ, и его судьба пока до конца непонятна.

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