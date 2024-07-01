Арсенал выкупил голкипера Брентфорда — Романо

Официальное заявление клуба будет опубликовано позже

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"Арсенал" активировал опцию выкупа голкипера Давида Рая у "Брентфорда". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

28-летний футболист подпишет пятилетний контракт с "канонирами" за 27 миллионов фунтов стерлингов. А официальное заявление "Арсенала" будет опубликовано позже.

Давид в прошлом сезоне за "канониров" провел 41 матч, в которых пропустил 31 мяч; 20 матчей сыграл на ноль.

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