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Футбол

Арсенал выкупил голкипера Брентфорда — Романо

Официальное заявление клуба будет опубликовано позже

Арсенал выкупил голкипера Брентфорда - Романо

Getty Images / Global Images Ukraine

    • "Арсенал" активировал опцию выкупа голкипера Давида Рая у "Брентфорда". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

    28-летний футболист подпишет пятилетний контракт с "канонирами" за 27 миллионов фунтов стерлингов. А официальное заявление "Арсенала" будет опубликовано позже.

    Давид в прошлом сезоне за "канониров" провел 41 матч, в которых пропустил 31 мяч; 20 матчей сыграл на ноль.

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