Бывший чемпион дал совет Фьюри о том, как победить Усика

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Бывший британский чемпион Насим Хамед считает, что у Тайсона Фьюри есть шанс победить Александра Усика во втором поединке, но нужно быть в ринге более агрессивным.

«Тайсон должен быть агрессивным и своим джебом контролировать ход боя. Ему нужно занять центр ринга. В первом поединке Фьюри удавались неплохие апперкоты, но их нужно больше и следует бить сильнее. Тайсону необходимо уже в стартовых раундах нанести Усику серьезный ущерб».

«И тогда у него будет шанс победить в реванше. Я вообще был удивлен, что Фьюри пережил тот девятый раунд. Он нашел в себе силы пройти весь бой», — сказал Хамед.

Реванш предварительно запланирован на 21 декабря.

Известна реация Фьюри на то, что реванш с Усиком пройдет без пояса IBF

sport.ua