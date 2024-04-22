Формула 2: В Барселоне стартуют трёхдневные тесты

В середине недели в районе автодрома в Барселоне ожидается вполне весенняя погода, в целом вполне располагающая к продуктивной работе на трассе каталонского кольца, где во вторник стартуют 3-дневные тесты Формулы 2.
Разве что завтра не исключены несильные дожди, но ближе к концу дня, а с утра прогноз обещает переменную облачность при температурах в районе 15 градусов. Тесты эти имеют весьма важное значение, ведь на них команды молодёжной серии должны проверить выводы, сделанные по итогам трёх первых этапов сезона, а также постараться провести работу над ошибками, ведь даже у фаворитов в этом году дела идут не особенно гладко.
Со вторника по четверг команды и гонщики Ф2 будут займутся корректировкой настроек и подготовкой к европейской стадии сезона, которая меньше чем через месяц стартует в Имоле. В каждый из трёх дней работа на хорошо знакомой всем трассе в Барселоне будет организована в две сессии: утром заезды будут начинаться в 9.00 по местному времени и продолжаться до полудня, затем после двухчасового перерыва стартует вторая сессия, которая завершится с 17.00. Только в третий день дневной перерыв будет сокращён до одного часа, соответственно вторая сессия пройдёт с 13.00 до 16.00.
Каждый из гонщиков получит в своё распоряжение по пять комплектов жёстких шин, и по три – мягких, а на случай, если погода всё-таки испортится, в Pirelli припасли по три комплекта дождевой резины.
Список участников тестов
|№ Пилот
|Команда
|1. В.Мартен
|ART Grand Prix
|2. З.О'Салливан
|ART Grand Prix
|3. О.Берман
|PREMA Racing
|4. A.Антонелли
|PREMA Racing
|5. З.Мэлони
|Rodin Motorsport
|6. Р.Миата
|Rodin Motorsport
|7. Д.Кроуфорд
|DAMS Lucas Oil
|8. Х.-М.Корреа
|DAMS Lucas Oil
|9. К.Майни
|Invicta Racing
|10. Г.Бортолето
|Invicta Racing
|11. Д.Хаугер
|MP Motorsport
|12. Ф.Колапинто
|MP Motorsport
|14. Э.Фиттипальди
|Van Amersfoort Racing
|15. Р.Виллагомес
|Van Amersfoort Racing
|16. А.Кордил
|Hitech Pulse-Eight
|17. П.Арон
|Hitech Pulse-Eight
|20. А.Хаджар
|Campos Racing
|21. Х.Марти
|Campos Racing
|22. Р.Ферсхор
|Trident
|23. Р.Станек
|Trident
|24. Д.Дюрксен
|PHM AIX Racing
|25. Т.Барнард
|PHM AIX Racing