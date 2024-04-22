Формула 2: В Барселоне стартуют трёхдневные тесты

В середине недели в районе автодрома в Барселоне ожидается вполне весенняя погода, в целом вполне располагающая к продуктивной работе на трассе каталонского кольца, где во вторник стартуют 3-дневные тесты Формулы 2.

Разве что завтра не исключены несильные дожди, но ближе к концу дня, а с утра прогноз обещает переменную облачность при температурах в районе 15 градусов. Тесты эти имеют весьма важное значение, ведь на них команды молодёжной серии должны проверить выводы, сделанные по итогам трёх первых этапов сезона, а также постараться провести работу над ошибками, ведь даже у фаворитов в этом году дела идут не особенно гладко.

Со вторника по четверг команды и гонщики Ф2 будут займутся корректировкой настроек и подготовкой к европейской стадии сезона, которая меньше чем через месяц стартует в Имоле. В каждый из трёх дней работа на хорошо знакомой всем трассе в Барселоне будет организована в две сессии: утром заезды будут начинаться в 9.00 по местному времени и продолжаться до полудня, затем после двухчасового перерыва стартует вторая сессия, которая завершится с 17.00. Только в третий день дневной перерыв будет сокращён до одного часа, соответственно вторая сессия пройдёт с 13.00 до 16.00.

Каждый из гонщиков получит в своё распоряжение по пять комплектов жёстких шин, и по три – мягких, а на случай, если погода всё-таки испортится, в Pirelli припасли по три комплекта дождевой резины.

Список участников тестов

№ Пилот Команда 1. В.Мартен ART Grand Prix 2. З.О'Салливан ART Grand Prix 3. О.Берман PREMA Racing 4. A.Антонелли PREMA Racing 5. З.Мэлони Rodin Motorsport 6. Р.Миата Rodin Motorsport 7. Д.Кроуфорд DAMS Lucas Oil 8. Х.-М.Корреа DAMS Lucas Oil 9. К.Майни Invicta Racing 10. Г.Бортолето Invicta Racing 11. Д.Хаугер MP Motorsport 12. Ф.Колапинто MP Motorsport 14. Э.Фиттипальди Van Amersfoort Racing 15. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing 16. А.Кордил Hitech Pulse-Eight 17. П.Арон Hitech Pulse-Eight 20. А.Хаджар Campos Racing 21. Х.Марти Campos Racing 22. Р.Ферсхор Trident 23. Р.Станек Trident 24. Д.Дюрксен PHM AIX Racing 25. Т.Барнард PHM AIX Racing

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