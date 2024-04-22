Пушич: Очень приятно, когда есть такие два нападающих, как Сикан и Траоре

Фото: ФК Шахтер

Главный тренер донецкого Шахтера Марино Пушич пообщался с журналистами после волевой победы над луганской Зарей в 25 туре Украинской Премьер -лиги. Наставник, в частности, рассказал, что его радует разнообразный выбор на позицию центрального нападающего команды.

— Хотелось бы спросить о пропущенном мяче. После перерыва команда потеряла концентрацию… Как он повлиял на дальнейший ход игры?

— Ну да, это произошло. Мы пропустили этот гол, и это, вероятно, единственный момент, который был у оппонента, и он забил. Это произошло и в первом матче. В первом тайме мы не играли очень быстро, такой темп не давал нам создать моменты, которые были необходимы. Однако мы создали 5-6 моментов, которые могли реализовать, но не получилось. И уже потом, во втором тайме, мне понравилось, как команда среагировала на этот пропущенный мяч, и хочу сказать, что я горжусь своей командой. Тем, как она показала свой характер, добавила победную волю и мы достигли этой цели и победили сегодня.

— Оба мяча проведены головой после с подач. Правильно мы понимаем, что выходившие на замену игроки должны были ускорить темп игры и эта задача как можно больше подач была, потому что у Зари не было высоких центральных защитников, как в предыдущем матче?

— Хороший вопрос. Прежде всего, я хотел бы сказать, что каждое изменение — это определенный риск и возможность сделать что-нибудь новое. Я менял игроков, потому что хотел добавить именно в скорости, потому что было много игроков именно в штрафной зоне. Поэтому нужно было найти моменты, чтобы они нам прибавили качества. Потому именно эти игроки и вышли. То, что я хотел, они воспроизвели на поле.

— Можете ли сказать, что сегодня было гораздо сложнее противостоять Заре, чем 4 дня назад? Если да, то в чем именно?

— Может быть, мы не сыграли свою лучшую игру, но я не согласен, что было как-то сложнее. Нам нужно было искать наши моменты, когда мы могли создать голевой эпизод— забить. Понятно, что против обороняющейся команды тяжело играть. Можно сравнить с матчем Манчестер Сити— Реал, но там совсем другая игра была, наш оппонент почти всегда защищался. Поэтому не было пространства, возможностей, нам нужно было такие моменты находить. У Сикана 5 забитых мячей в 6 поединках. Сегодня вы оставили его в запасе, на поле появился Траоре. Какая это головная боль, когда есть два нападающих в хорошей форме? Это приятный или наоборот — проблема?

— Ну да, вы правы. Очень приятно, когда есть два нападающих. Хочу сказать, что Сикан очень хорошо работает и тренируется. И Траоре тоже форвард высокого уровня. Когда у тебя есть два таких игрока, с одной стороны, сложно выбирать, кто выйдет на поле. С другой — они дополняют друг друга. Я иногда могу выпускать их обоих на поле, как это было в последней игре против Зари. У них есть разные способности, качества, но также взаимодополняющий характер. И то, как они играют, как отдаются на поле, это очень хорошо. Для меня как для тренера очень хорошая функция иметь именно таких нападающих в команде.

Соломия Романчук, Чемпион

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