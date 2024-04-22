Оффенбах (J500). Пять украинских юниоров сыграют в основной сетке турнира высшей категории в Германии

Украинские юниоры выступят на престижном турнире ITF J500 в Оффенбахе

Категория J500 является самой высокой в юниорском туре, следуя сразу за турнирами Grand Slam. Турнир в Оффенбахе станет третьим в этом сезоне в категории J500 из семи запланированных и пройдет на открытых грунтовых кортах. Ранее в этом году соревнования такого уровня проходили в Каире (Египет) и Блуменау (Бразилия).

В основной сетке турнира в Оффенбахе сыграют двое юношей — Глеб Секачев и Константин Мантач (оба прошли квалификацию) и трое девушек — Елизавета Котляр, Анастасия Фирман и Мария Дробышева (попала в основу через квалификацию).

В первом круге наши игроки получили следующих соперников:

[Q] Глеб Секачев (Украина, №185) — Ян Климас (Чехия, №65)

[Q] Константин Мантач (Украина, №326) — Стайлз Брокетт (США, №79)

Елизавета Котляр (Украина, №54) — Надя Кульбей (Польша, №94)

Анастасия Фирман (Украина, №127) — Элиска Форейткова (Чехия, №70)

[Q] Мария Дробышева (Украина, №244) — Вендула Вальдманова (Чехия, №34)

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