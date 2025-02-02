Бенавидес vs Моррелль – топовый поединок. Такого в боксе мало даже сейчас

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Бенавидес

Поединок, который может превратиться и в драку, и в тактическое противостояние.

1 февраля в Лас-Вегасе, США, состоится поединок между временным чемпионом WBC в полутяжелом весе Дэвидом Бенавидесом (29–0, 24 КО) и временным чемпионом WBA в полутяжелой категории Давидом Морреллем (11–0, 9 КО). Поединок, на который точно стоит обратить внимание всем фанатам бокса, несмотря на неудобное время его трансляции в Украине.

Бенавидес и Моррелль могли бы не встречаться. Однако они желают дать шоу

До недавнего времени такие поединки в боксе были редкостью. Чтобы два молодых, перспективных боксера встретились в расцвете сил просто потому, что это будет интересно – да где это видано! Ведь фактически на кону не будет стоять ничего, кроме уважения фанатов и побитого оппонента.

Бенавидес дебютировал в полутяжелом весе в предыдущем поединке. Он так долго ждал встречи с Саулем Альваресом, что просто уморился это делать. Когда-то должно же было надоесть ждать, бить топов, потом снова ждать. Заявлять о готовности. И снова ждать. Дэвид решил попробовать силы в новом дивизионе.

Тем более что парень он – большой. Некоторые даже считают, что Бенавидес легко поднимется и еще дивизионом выше, потому что имеет для этого физические перспективы. Поэтому переход в полутяжелый вес выглядел логичным и правильным.

В первом поединке в новой категории Бенавидес побил Александра Гвоздика. Такой соперник был выбран не просто так. Первой причиной стало то, что украинец сотрудничал с тренером Сауля Альвареса Эдди Рейносо. Тот выступал менеджером Гвоздика. Второй – то, что Александр был чемпионом, эпично завоевал пояс и потерял его только в поединке против нынешнего абсолютного чемпиона.

Бой против Гвоздика сложился отлично. Бенавидес доминировал, шел вперед, прекрасно боксировал в разных стойках и победил довольно просто. На Дэвида вылилось достаточно критики, потому что не победил досрочно, потому что не выглядел так же страшно, как, например, против Калеба Планта. Однако она безосновательна.

Далее Бенавидесу предлагали бой против победителя пары Бивол – Бетербиев. Однако, к удивлению фанатов, американец пошел другим путем. Он хочет быть занятым, хочет больших вызовов. И пока представители страны-террористки решали, кому будут принадлежать все пояса категории, Бенавидес договорился о бое против Моррелля.

Кубинец также дебютировал в этой категории в своем предыдущем поединке. Он встретился с Радивойе Калайджичем. Не самым популярным, но довольно добротным спортсменом из Сербии. И поединок получился такой же: довольно добротный.

Моррелль на самом деле не испытал больших проблем. Он играл с оппонентом, атаковал так, как хотел. Забрал большую часть поединка, несколько раз пошатнул визави. Единственное, что не получилось, – одержать досрочную победу. Однако качественно это был прекрасный бой.

Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Моррелль

И вот сразу после дебюта, не имея титулов чемпионов мира, эти боксеры встречаются. В большинстве своем такие бойцы еще бы долго ходили друг подле друга. Бросали бы вызовы, ждали, пока разрешится ситуация с титулами, и только потом пересеклись бы в ринге. Однако парни сразу же захотели шоу.

И оно началось сразу. На пресс-конференциях, открытых медиа-мероприятиях и других событиях, где они пересекались, постоянно возникали конфликты. В какой-то момент Моррелль бросил в соперника поясом. Несколько раз команды чуть не подрались. Зажигательный бой еще до его начала!

Однако и после начала он обещает быть не хуже. Агрессор встретится с контрпанчером, боксер силового плана с технарем. Это просто максимальная классика бокса! То, ради чего люди смотрят поединки.

Кто фаворит?

Букмекеры считают фаворитом Дэвида Бенавидеса. На его победу можно поставить с коэффициентом 1,44. На победу Давида Моррелля можно поставить с коэффициентом 2,80.

Есть ли в этом логика? Безусловно, есть. Даже несмотря на то, что обычно именно более техничный боксер, а в нашем случае это Моррель, считается фаворитом.

Больше всего бросается в глаза разница в опыте между боксерами. Бенавидес постоянно боксирует с топами. В последнее время он побеждал боксеров разного стиля и навыков, которые либо были чемпионами, либо были очень рядом с титулом. И постоянно делал это уверенно. А потом сменил категории и все равно победил уверенно – в бою против Гвоздика.

Моррелль, несомненно, опытнейший спортсмен. У него большая любительская карьера, хотя и без особых достижений. Он очень обучен, имеет сильный удар и отличную выносливость. Однако пока мы не видели его побед в боях против более мощных оппонентов. Уровень оппозиции кубинца хороший, но пока без каких-либо серьезных акцентов.

Значит ли это, что Бенавидес теперь однозначно победит? Безусловно, нет. Моррелль умеет все, что может создать проблемы сопернику. У него классный тайминг, хорошая скорость, крепкий удар и разумное движение на ногах. Что еще нужно? Фактически ничего.

Однако мы не знаем, сможет ли он применить это против Бенавидеса. А вот то, что американец умеет давить всех и перебоксировывать их в высоком темпе, мы знаем. Потому и логично, что фаворит – Бенавидес.

Однако это ничего не значит. Это высококлассное противостояние топовых спортсменов. Они мотивированы, злы друг на друга. Они имеют навыки, которые могут побить навыки соперника. И им просто нужна эта победа. Так что пропускать это шоу не стоит. Тот самый поединок, которых нужно больше и больше в современном боксе.

1.44

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2.80

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