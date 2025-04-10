Получен запрос на бой Усик – Дюбуа. Скоро будет официальное решение

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Организация WBO официально заявила, что получила запрос на проведение боя за звание абсолютного чемпиона супертяжелого веса между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

Бою может помешать Джозеф Паркер, который является обязательным претендентом по линии WBO, но организация готова отложить обязательную защиту, чтобы Усик мог провести бой с Дюбуа.

WBA, WBC и IBF стоят в очереди на проведение боев после WBO, поэтому решение организации отложить защиту с Паркером будет последним препятствием.

«Мы получили запрос на проведение боя Усик – Дюбуа. Скоро мы объявим свое решение, в том числе обновим статус Паркера, который является обязательным претендентом на титул WBO» – сказал президент WBO Густаво Оливьери.

Усик, который владеет тремя титулами, уже побеждал Дюбуа нокаутом.

sport.ua