У Пиастри пока нет желания пробовать свои силы в Ле-Мане

Оскар Пиастри полагает, что у McLaren по-прежнему преимущество в скорости, но оно недостаточно велико, чтобы на такой трассе, как Сузука, успешно проводить обгоны. Поэтому главная задача – добиваться более высоких результатов в квалификации, ведь это в том числе позволит стартовать впереди напарника.

Также Оскар поделился своим отношением к новому проекту McLaren в гонках на выносливость.

Оскар Пиастри: «Вывод, к которому мы пришли после Японии – нам нужно лучше проводить квалификации, чтобы стартовать с более высоких позиций. Вероятно, это основной момент, который позволит выступать более успешно.

Когда мы анализировали предыдущую гонку, было хорошо видно, что в Сузуке, чтобы проводить обгоны, вам нужно довольно большое преимущество в плане гоночного темпа. Поэтому самый верный способ оказаться в более благоприятном положении – хотя бы немного лучше проводить квалификацию.

В нашей ситуации мы были сильно ограничены в плане действий, которые могли предпринимать, поэтому после гонки обсуждали различные возможные сценарии, прикидывали, могли ли мы что-то делать иначе, и во всех случаях приходили к одному и тому же выводу. Суть в том, что надо было бы намного сильнее рисковать, хотя вероятность успеха при этом всё равно не так уж велика.

Тем не менее что-то мы могли делать немного по-другому, команда готова это признать. При этом также надо понимать, что на этой самой ранней стадии сезона не стоит терять очки и отдавать их соперникам, которые нас преследуют. Это тоже важный момент.

В общем, мы многое проанализировали, и главный вывод состоит как раз в том, что по итогам квалификации надо подниматься на более высокие позиции.

Тот факт, что в Японии Макс Ферстаппен и Red Bull оказались быстрее нас, не отразится на подходе McLaren. Думаю, сейчас наша машина всё-таки быстрее, но величина нашего преимущества не так уж велика, и мы не можем позволить себе расслабляться и полагаться на случай.

На примере японского уик-энда мы видели, что даже из-за совсем небольших сложностей можно сразу лишиться лидерства. Максу было достаточно хорошо проехать свой круг в квалификации, и этого оказалось достаточно, чтобы он нас опередил. Полагаю, это лишний раз демонстрирует, что борьба обещает быть столь же плотной в течение всего года.

Как всё будет складываться в этот уик-энд, сказать сложно. В Бахрейне нужно будет найти правильный подход к резине и рационально расходовать её ресурс, так что посмотрим. Сегодня очень жарко, но в воскресенье может быть немного прохладнее, но из-за этого будет сложнее прогревать шины. Однако именно в этом плане мы можем добиться некоторого преимущества по сравнению с соперниками».

В 2027 году в гонках на выносливость дебютируют гиперкары McLaren, и это стало одной из главных новостей сегодняшнего дня. Но когда у Оскара спросили, интересен ли ему новый заводской проект McLaren, он ответил отрицательно.

«Когда-нибудь у меня появится желание попробовать свои силы в Ле-Мане, но не сейчас, – сказал Пиастри. – Я всем доволен в Формуле 1, и я не думаю, что было бы правильно совмещать выступления в этом чемпионате с гонками на выносливость. Во-первых, в нашем случае ставки сейчас очень высоки, во-вторых, при таком подходе не удастся уделить подготовке к Ле-Ману то внимание, которого требует эта гонка.

На старт такого марафона не стоит выходить, если вы недостаточно хорошо к нему подготовились. Предпочитаю сначала добиться в Формуле 1 всего, чего хочу и уже потом подумаю, предложить ли Заку Брауну дать мне возможность выступить где-то ещё».

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