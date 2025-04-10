Чехия. Дукла Куприянова не использовала первый матчбол в финале

Станислав Садовиков (слева) в финале чемпионата Чехии

В финале Maxa liga – второго по рейтингу дивизиона Чехии, «Берани Злин» победили дома «Дуклу» из Йиглавы и сократили отставание в серии до четырех побед: 2–3.

Матч №5 в присутствии 5 700 зрителей завершился минимальной победой хозяев льда со счетом 2:1. Центрфорвард «Берани» 22-летний украинец Станислав Садовиков заработал в игре малый штраф, показатель плюс/минус – «+1» и за 14 минут игрового времени выиграл 5 из 8 вбрасываний (63%). В то же время нападающий «Дуклы» 19-летний Илларион Куприянов провел на льду 17 минут 5 секунд, заработал «нулевой» показатель полезности и выиграл в 8 из 19 вбрасываний (42%).

Шестой финал серии, который может стать чемпионским для «Дуклы», состоится на льду команды из Йиглавы 11 апреля.

sport.ua