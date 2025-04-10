Звездный вингер ПСЖ считает, что его команде будет нелегко в матче против Астон Виллы в Бирмингеме

Звездный вингер "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия дал комментарий после первого матча против "Астон Виллы" (3:1) в 1/4 финала Лиги чемпионов.
"Мы плохо начали матч, однако нам удалось вернуться в игру. "Астон Вилла" является очень сильной командой, против которой сложно играть. Мы довольны этим результатом, но это еще не конец.
Мой гол? Я уже и не помню, как сделал это. Мне нужно посмотреть повтор. Конечно, ответный матч не станет для нас легкой прогулкой, но тем не менее мы должны продемонстрировать свою лучшую игру".
Напомним, что ответный матч между "Астон Виллой" и "ПСЖ" состоится в Бирмингеме на "Вилла Парк" во вторник, 15-го апреля. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.