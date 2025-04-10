Обладатель двух титулов готов подняться в хевивейт ради боя с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Хильберто Рамирес

28 июня состоится титульный бой в тяжелом весе (до 90,7 кг) – на ринг выйдут чемпион мира по версиям WBA и WBO Хильберто Рамирес (47–1, 30 КО) из Мексики и представитель Кубы Юниэль Дортикос (27–2, 25 КО).

Накануне этого противостояния мексиканец признался, что готов встретится с любым боксером, в том числе и Александром Усиком.

– Я поздравляю Дэвида Бенавидеса с рождением ребенка и титулом чемпиона. Мы планируем провести бой с ним. Я выйду на ринг в июле, поэтому до конца года можно организовать поединок с Бенавидесом. Мне не важно, с кем драться. Усик, Опетая. Могу провести бой с любым соперником.

– Где состоится ваш бой с Усиком?

– Я поднимусь в супертяжелый вес. Мы оба левши, поэтому фанаты увидят интересный бой. У нас похожие движения на ринге. Обоим будет тяжело, – сказал Рамирес.

В последнем поединке мексиканец единогласным решением судей одолел британца Криса Биллам-Смита и отобрал у него титул чемпиона мира по версии WBO.

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sport.ua