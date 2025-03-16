Сенсации не случилось Болл одолел Дохени в титульном поединке в Ливерпуле

Getty Images/Global Images Ukraine. Ник Болл

В ночь на 16 марта на арене «Echo Arena» в Ливерпуле (Англия) состоялся титульный бой в полулегком весе (до 57,2 кг).

На ринге встретились британский чемпион мира по версии WBA Ник Болл (22–0–1, 13 КО) и представитель Ирландии Ти Джей Дохени (26–6, 20 КО).

Фаворит ожидаемо занял центр ринга, прессинговал соперника, пристреливался одиночными ударами. Ирландец отвечал в контратаках, неплохо двигался на ногах. Болл ударил зачем-то после гонга, рефери этот эпизод проигнорировал и не стал предупреждать британца.

Ближе к середине боя Ник повысил темп боя, начал выбрасывать больше акцентированных ударов – Дохени защищался, но не успевал за действиями оппонента. Болл продолжал использовать запрещенные борцовские приемы, третий в ринге не выдержал и оштрафовал чемпиона в девятом раунде.

Несмотря на многочисленные нарушения чемпион продолжал доминировать и избивать Дохени. Ирландец отказался от продолжения борьбы после окончания десятого раунда. Болл успешно защитил титул WBA.

Ник Болл – Ти Джей Дохени – RTD 10/12

sport.ua