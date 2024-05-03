Альварес выходит против не того мексиканца. Но в Мунгию верят

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4 мая в Лас-Вегасе, США, состоится поединок абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканца Сауля Альвареса (60-2-2, 39 КО). Его соперником станет его соотечественник, до этого непобежденный Хайме Мунгия (43-0, 34 КО).

Странный бой от Альвареса, выбравшего мексиканца, как все и хотели, но не того, которого все хотели. Все же фанаты болели за поединок Канело против другого представителя Мексики и США. Но Сауль сам диктует свои правила.

Альварес отказывается драться с Бенавидесом. Так долго, что тот перебрался в другую категорию

Боксеры уровня Сауля Альвареса могут позволить себе все. Например, выбирать соперников. Уже давно «временный» чемпион WBC во втором среднем весе Давид Бенавидес является соперником номер один для Канело.

Логика достаточно проста. Есть многолетний главный мексиканский боксер, побивший всех, с кем встречался, проигравший только по-настоящему великому сопернику, который находился на пике формы. И есть молодой мексиканец, по довольно частой традиции записанный, как американец, который также победил всех. Кроме этого, Бенавидес – огромный боксер, умеющий работать очень плотно, очень много бить и давить соперников.

Противостояние выглядит, как идеальное совмещение стилей. Кроме этого, не будем скрывать и того факта, что Бенавидес выглядит, как боксер, который может победить доминанта и стать тем, кто задаст вопрос об актуальности правления Альвареса. Ведь их встреча пройдет как раз в их общей весовой категории. Никаких историй о том, что просто Бивол был больше, а Сауль поднимался в весе.

Но поединок не складывается. И если до недавнего времени были сомнения в возможности Давида конкурировать на топовом уровне, то после побед над Калебом Плантом и Деметриусом Андраде все ждут именно встречи с Канело. Потому что это – логично. Молодой парень подтвердил, что в этом весе он может побить кого угодно. Он является временным чемпионом по одной из версий, где регулярным чемпионом является Альварес. Пора выйти друг против друга.

Getty Images/Global Images Ukraine. Сауль Альварес и Хайме Мунгия (справа)

Но этого не хочет Сауль. Публично позиция звучит примерно так: Альварес считает себя уже на том уровне и этапе, когда он может выбирать, кого и когда побеждать, с кем и как бороться. Он – сторона А и главный боксер, а этот бой сейчас ему невыгоден. Он не боится, просто не понимает, почему должен идти на уступки команде соперника.

В действительности все сложнее. Например, Бенавидес говорил, что готов идти даже на пункт о регидрации, чтобы не весить больше нужного в день боя. Готов к существенному распределению гонораров в сторону Сауля. Для него этот бой – огромный шанс заявить о себе окончательно и получить наследство, пока Канело не слишком стар. Для Альвареса он только очередной парень, желающий получить свой шанс. Да еще и настолько опасный.

Когда Канело объявил, что сразится против американца, публика разозлилась. Вариантов было немного, и главный – Джермалл Чарло. Джермелла Чарло Сауль побил очень просто. Джермалл вернулся после долгого перерыва почти в три года и посредственно победил брата Давида Бенавидеса. Это точно не тот бой, который хотелось бы посмотреть.

Тогда Альварес пошел на уступки – объявил соперником мексиканца, но не того. Встретится с Хайме Мунгией, который является мексиканцем без приставок, представляющим в профи Америку, но как соперник выглядящий проще Бенавидеса.

Хотя чем ближе поединок, тем больше нагнетаются разговоры о том, что Хайме молод и опасен, а Альварес уже закончился.

Мунгия действительно провел два кардинально разных поединка в последнее время. Сначала почти проиграл Сергею Деревянченко. Боковые арбитры увидели победу Хайме там, где ее не было. А потом уверенно разнес Джона Райдера, с которым намучился Сауль. Именно второй случай использовался и для создания поединка, и для того, чтобы нагнетать конкуренцию перед противостоянием.

Кто фаворит?

Очевидно, что опытный абсолют. На Сауля Альвареса можно поставить с коэффициентом 1.19. На Хайме Мунгию – с коэффициентом 4.75.

Поверить в Хайме можно, если верить, что он все еще развивается и становится лучше. Поединок против Райдера может вызвать такое чувство. Проблема боя против Райдера в том, что Джон уже был на грани пенсии и ушел туда, как только проиграл. Показатель не очень.

Если вспоминать другие поединки, то можно отметить главную проблему Мунгии – защиту. Парень плохо защищается – будем говорить честно. Он пропускает удары, которые можно было бы заблокировать, если не заигрываться в атаке.

Getty Images/Global Images Ukraine. Сауль Альварес

Атакует Хайме отлично. С мексиканской душой, насыпает со всех сторон, давит габаритами и физической силой. Устоять против Мунгии сложно, остановить тоже.

Вот в этом его главное преимущество. Если его атак хватит, чтобы заставить Канело больше защищаться, чем атаковать, как было в бою против Бивола, у Сауля будут проблемы. Но верит ли в это кто-нибудь? Вряд ли. Ну, кроме Оскара Де Ла Хойи, выводящего нового бойца на старого бойца своей команды.

Проблема в том, что при атаках Хайме очень раскрывается. И не слишком круто держит удар. Его шатало даже от ударов Сергея Деревянченко, не являющегося нокаутером по природе. Канело – тоже не типичный нокаутер, но бьет точно крепче Сергея. А еще превосходно перехватывает атаки соперников, которые прут вперед так, как это делает Мунгия.

Вся надежда только на Фредди Роуча, тренера Хайме. Возможно, он построит правильный план и заставит своего бойца собраться. Тогда будет более конкурентно, чем об этом говорят коэффициенты.

1.19

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4.75

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1.19

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