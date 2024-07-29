Чисора признался сколько $млн его друг задонатил Украине. Усик помог

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Дерек Чисора

Британский ветеран супертяжелого дивизиона Дерек Чисора рассказал, как его близкий друг задонатил Украине 2-3 миллиона долларов через Александра Усика.

«Один мой друг из США – миллиардер, и он попросил меня познакомить его с каким-то украинцем, потому что он хотел пожертвовать деньги Украине на благотворительность. Я знаю несколько человек из Украины, поэтому вывел его на Усика. В итоге друг пожертвовал 2-3 миллиона долларов», – рассказал Чисора.

Вечером 27 июля в Лондоне состоялся зрелищный поединок в супертяжелом весе, в котором Дерек Чисора (35-13, 23 KO) одержал победу по очкам над Джо Джойсом (16-3, 15 KO).

sport.ua