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Футбол

КМ. Арсенал – Манчестер Юнайтед 2:1. Видео голов и обзор матча

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КМ. Арсенал – Манчестер Юнайтед 2:1. Видео голов и обзор матча

Фото: Арсенал

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    • Клубы АПЛ "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" провели между собой спарринг во время турне по США. Хотя и первыми довольно рано забили "красные дьяволы", победу в игре одержали лондонцы 2:1. Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко вышел в стартовом составе и отыграл 63 минуты.

    Следующий матч "канониры" проведут в ночь с 31 июля на 1 августа. Соперником станет еще один английский гранд – "Ливерпуль". У "Манчестер Юнайтед" на утро 1 августа запланирована игра с "Бетисом".

    Контрольный матч

    28.07.2024. США

    "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" 2:1

    Голы: Габриэл Жезус 26, Мартинелли 81 – Гейлунн 10

    www.ua-football.com

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