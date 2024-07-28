Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Вечером 27 июля в Лондоне состоялся зрелищный поединок в супертяжелом весе, в котором Дерек Чисора (35-13, 23 KO) одержал победу по очкам над Джо Джойсом (16-3, 15 KO).

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик посетил этот бой и поддерживал Чисору.

В сети появилось видео реакции украинского боксера на безумные последние 30 секунд поединка, когда двое обессиленных супертяжей пытались нокаутировать друг друга.

Судьи по итогам 10 раундов единогласно отдали преимущество Чисоре: 97-92, 96-94, 96-94.

ВИДЕО. Безумная реакция Усика на последние секунды мегафайта Чисора – Джойс

sport.ua