У Фьюри хотят, чтобы Усик отказался от реванша. Надеются на фактор денег

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Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен не исключает, что после первого боя с Александром Усиком украинец получит деньги от Саудовской Аравии, чтобы отказаться от моментального реванша.

Тогда Фьюри проведет бой с Энтони Джошуа.

«Бой Фьюри и Джошуа. Этого все хотят, но многое зависит от Саудовской Аравии».

«Это сейчас влиятельная сторона, и если Фьюри победит Усика, то они могут, скажем так, повлиять на Усика, чтобы он отошел и позволил провести бой Фьюри и Джошуа в конце этого года», – намекнул Уоррен на стимуляцию для Усика от Саудовской Аравии.

Бой Усика и Фьюри состоится 18 мая, а в контракте прописан реванш.

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sport.ua