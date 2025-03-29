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Футбол

Мареска отменил выходной игрокам Челси из-за поражения от молодежки

Мареска отменил выходной игрокам Челси из-за поражения от молодежки

    • Главный тренер "Челси" Энцо Мареска отменил выходной для игроков первой команды после их поражения от команды U-21. Об этом сообщает The Athletic.

    По информации источника, Мареска был недоволен игрой своих подопечных в товарищеском матче, который состоялся во время международного перерыва. В матче участвовали игроки первой команды, которые не были вызваны в национальные сборные, а также несколько игроков U-21, в том числе юные футболисты до 16 лет.

    Матч завершился разгромным поражением первой команды со счетом 0:3, что стало причиной отмены выходного, запланированного на 27 марта.

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    www.ua-football.com

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