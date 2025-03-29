Ваулз: Уже скоро очки будут зарабатывать оба гонщика

За весь прошлый год команда Williams набрала 17 очков и заняла 9-е место в Кубке конструкторов. Сейчас на её счету уже ровно столько же очков, хотя позади только два этапа нового сезона, и она делит 4-ю строчку командного зачёта с Ferrari.

Джеймс Ваулз, руководитель Williams Racing, гордится достигнутым прогрессом, но при этом подчёркивает, что сейчас важнее всего не снижать темпов работы.

«Здорово, что у нас уже столько же очков, сколько было в прошлом году, однако я испытываю сложные эмоции, ведь это также служит напоминанием, что в 2024-м мы их заработали очень мало, – сказал он. – Кроме того, это говорит об остроте соперничества в чемпионате, ведь у Haas и Aston Martin очков почти столько же.

И надо признать, что в реальности в Китае наша машина была только девятой по скорости, поэтому нам предстоит ещё очень многое сделать, но в этом суть путешествия, в которое мы отправились.

В 2026-м и в последующие годы нас ждёт немало перемен, но пока задача в том, чтобы продолжать выжимать из нашей нынешней машины всё, вплоть до последней миллисекунды.

Мне повезло в том, что сейчас в нашей команде два гонщика мирового класса. Уже весь мир видит, что Алекс Элбон выступает абсолютно великолепно, но уже очень скоро очки будут зарабатывать оба. Я хочу отметить, что у Алекса и Карлоса Сайнса очень похожие требования к настройкам, к балансу машины, и это тоже помогает в работе. Но при этом надо признать, что ряд её характеристик пока не на столь высоком уровне, к которому Карлос привык.

Но я горжусь нашей командой, ведь в дни китайского гоночного уик-энда мы очень правильно действовали, стараясь в полной мере раскрыть потенциал FW47. Однако, продолжая движение вперёд, важно не только повышать эффективность нашей нынешней машины, но одновременно решать задачи, связанные с будущим. Найти правильный баланс, распределяя усилия, довольно непросто.

Я просто рад, что в Китае (после дисквалификации трёх соперников) Карлос открыл счёт заработанным очкам, а Алекс был вознаграждён за то, что гонку он провёл просто великолепно.

Общими усилиями вместе со всей командой мы стараемся добиться, чтобы наша машина уверенно справлялась не только с какой-то одной конкретной трассой, но могла эффективно работать на всех 24-х этапах календаря, ведь только так можно подниматься на более высокие позиции в Кубке конструкторов.

Для этого ещё многое предстоит сделать и подтянуться в ряде аспектов. Например, по ходу спринта в Шанхае в плане деградации резины мы выглядели хуже, чем соперники, но к основной гонке уик-энда внесли немало изменений в настройки, и это позволило добиться существенных улучшений.

В общем, необходимо продолжать трудиться, в том числе важно уметь быстрее соперников адаптироваться к разного рода изменениям, которые могут происходить в ходе гонки. Похоже, что в Китае нам это удалось, в том числе и поэтому оба наши гонщика в итоге оказались в призовой десятке».

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